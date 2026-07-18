Via libera all’unanimità da parte del Consiglio comunale di Villaputzu alla variazione di bilancio di previsione 2026-28. Il sindaco Pierpaolo Piu ha spiegato che l’amministrazione sta conducendo una verifica dettagliata sulle somme spese negli anni precedenti per comprendere meglio il loro effettivo utilizzo e avere un quadro chiaro delle scelte passate. “È corretto – ha sottolineato il primo cittadino - andare a verificare se sia necessario confermare quelle destinazioni oppure valutare l’impiego di nuove somme”.

Piu ha quindi preannunciato che con i prossimi provvedimenti finanziari saranno messi in campo interventi più incisivi, in particolare “sul decoro urbano e sulla riqualificazione di quei quartieri che per diverso tempo sono stati forse lasciati in secondo piano”. Frase, quest’ultima, che non è andata giù all’opposizione “perché ci siamo sempre occupati di tutti i quartieri, si tratta solo di questioni di priorità”.

In ogni caso la minoranza, guidata dall’ex sindaco Sandro Porcu, ha votato a favore. “La variazione di bilancio presentata – hanno spiegato in Aula i consiglieri - sebbene di piccola entità rispetto alle risorse libere disponibili, vede la continuazione di iniziative e progetti già avviati nel precedente mandato”. Pur auspicando per il futuro misure più impattanti, Porcu ha assicurato che la minoranza continuerà a vigilare e a presentare proposte concrete: “Le risorse ci sono, possono e devono essere utilizzate per far crescere Villaputzu, sostenere il suo tessuto economico, valorizzare la sua identità”.

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