Isili, rinasce il Ponte Romano di BrabaceraInvestimento da 100mila euro, il sindaco: «Restituiamo alla comunità un gioiello della nostra storia»
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Ad Isili rinasce il Ponte Romano di Brabacera, sono in corso infatti i lavori di consolidamento e valorizzazione. "Restituiamo alla comunità un gioiello della nostra storia" ha detto il sindaco Luca PIlia "un investimento da 100 mila euro per la sicurezza e il turismo culturale del territorio». Si tratta dunque di un iImportante intervento per la tutela del patrimonio archeologico e storico di Isili, un’opera infrastrutturale di epoca imperiale che testimonia la storica presenza romana nel Sarcidano e l'importanza strategica del nostro territorio nei collegamenti dell'antichità. L’intervento, atteso da tempo, ha permesso finalmente la rimozione delle impalcature di sostegno che da anni insistevano sulla struttura, restituendo il monumento alla sua originale bellezza visiva. I lavori, finanziati grazie a un contributo della Regione Autonoma, sono stati eseguiti in stretta sinergia e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. E' stato eseguito iIl consolidamento strutturale delle arcate e dei paramenti murari per garantire la stabilità del ponte nel tempo e pulito l'alveo del fiume, fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e proteggere il sito da eventuali criticità idrogeologiche. Una tabella descrittiva e informativa permetterà a visitatori, turisti e scolaresche, di approfondire la storia del bene e il contesto archeologico locale potrà divcentare così tappa dei percorsi escursionistici e archeolici del territorio.