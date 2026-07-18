Ad Isili rinasce il Ponte Romano di Brabacera, sono in corso infatti i lavori di consolidamento e valorizzazione. "Restituiamo alla comunità un gioiello della nostra storia" ha detto il sindaco Luca PIlia "un investimento da 100 mila euro per la sicurezza e il turismo culturale del territorio». Si tratta dunque di un iImportante intervento per la tutela del patrimonio archeologico e storico di Isili, un’opera infrastrutturale di epoca imperiale che testimonia la storica presenza romana nel Sarcidano e l'importanza strategica del nostro territorio nei collegamenti dell'antichità. ​L’intervento, atteso da tempo, ha permesso finalmente la rimozione delle impalcature di sostegno che da anni insistevano sulla struttura, restituendo il monumento alla sua originale bellezza visiva. ​I lavori, finanziati grazie a un contributo della Regione Autonoma, sono stati eseguiti in stretta sinergia e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. E' stato eseguito iIl consolidamento strutturale delle arcate e dei paramenti murari per garantire la stabilità del ponte nel tempo e pulito l'alveo del fiume, fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e proteggere il sito da eventuali criticità idrogeologiche. Una tabella descrittiva e informativa permetterà a visitatori, turisti e scolaresche, di approfondire la storia del bene e il contesto archeologico locale potrà divcentare così tappa dei percorsi escursionistici e archeolici del territorio.

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