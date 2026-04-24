Un chilo e trecento grammi di eroina purissima, suddivisi in 116 ovuli, viaggiavano nascosti nello stomaco di un uomo sbarcato all'aeroporto di Elmas.

La droga è stata intercettata dai Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari e dai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli di routine nello scalo cagliaritano.

Il corriere, un cittadino nigeriano residente nel Lazio, era arrivato in Sardegna con un volo proveniente dal Belgio. A tradirlo sono stati il fiuto delle unità cinofile ed il suo stesso comportamento: visibilmente confuso e incapace di giustificare il motivo del suo viaggio, ha spinto le Fiamme Gialle e i Funzionari Doganali ad approfondire il controllo.

Dopo il “via libera” della Procura, l'uomo è stato scortato d’urgenza all’ospedale “Brotzu”. Qui, i sospetti sono diventati certezze: le radiografie hanno rivelato un’impressionante "immagine" di corpi estranei all’interno dell'apparato digerente dell’uomo. Come detto, in totale sono stati recuperati 116 ovuli, per un peso complessivo di 1,320 kg di eroina. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato il telefono cellulare e la SIM card dell'uomo, elementi che potrebbero ora rivelarsi preziosi per risalire ai soggetti coinvolti nel traffico illecito e alla rete di distribuzione sul territorio sardo.

Per il corriere si sono aperte le porte del carcere di Uta, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline)

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