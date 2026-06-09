Si è smarito a Capo Ferrato dove era andato per una battuta di pesca. Durante uno spostamento a piedi lungo un sentiero si è perso nel bosco senza riuscire ad andare avanti e neppure indietro. E' stato lui stesso a lanciare l'allarme con una telefonata al 112 cui ha fatto seguito l'immediata mobilitazione di carabinieri, Vigili del fuoco di San Vito e volontari dell'associazione Crov di Protezione civile con base a Villasimius. Sono stati proprio i volontari a trovare dopo alcune ore di ricerca il turista che appariva stanco e disidratato.

Sul posto anche l'elisoccorso che ha portato l’uomo in salvo: ora sta bene.

Il turista era partito da Costa Rei di buon mattino con la canna da pesca dirigendosi a Capo Ferrato per fare pesca. Qui è rimasto imprigionato nella fitta macchia senza riuscire a tornare indietro. Da qui l'allarme al 112 facendo scattare i soccorsi.

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