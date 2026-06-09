Tutto pronto a Gesico per l’apertura della stagione estiva della piscina comunale. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, martedì 9 giugno alle 14, quando la struttura gestita dalla cooperativa Ranoplà, la stessa che cura anche la piscina di Ortacesus, tornerà ad accogliere utenti e visitatori. Per il piccolo centro dell’Alta Trexenta si tratta di un servizio particolarmente atteso, soprattutto dai più giovani, che avranno a disposizione uno spazio dedicato al tempo libero, allo sport e alla socializzazione durante i mesi più caldi.

Negli ultimi anni, da quando l’amministrazione comunale di Gesico ha restituito piena funzionalità all’impianto, la piscina è diventata anche un punto di riferimento per iniziative che vanno oltre l’attività balneare. Nella struttura si sono infatti svolte numerose attività ricreative, momenti di aggregazione e appuntamenti culturali, comprese presentazioni di libri e incontri aperti alla cittadinanza. La riapertura di Gesico arriva a pochi giorni dall’inaugurazione della stagione estiva della piscina comunale di Ortacesus, situata nelle vicinanze della Statale 128 e anch’essa affidata alla gestione della cooperativa Ranoplà. Con l’avvio della nuova stagione, l’obiettivo è confermare il ruolo della piscina come luogo di incontro e svago per residenti e visitatori, offrendo un’opportunità di aggregazione particolarmente importante per il territorio della Trexenta.

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