Incendio a ridosso del Crai Sport Center, la base degli allenamenti del Cagliari calcio.

La corsa delle fiamme è stata arginata prima che potessero saltare la strada e raggiungere i terreni di proprietà del club.

Sul posto, la località è S’Abixedda, è intervenuto anche un elicottero decollato dalla base di Pula, a supporto delle squadre di terra dei vigili del fuoco e dei volontari.

(Unioneonline)

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