il rogo
09 giugno 2026 alle 18:47
Assemini, l’incendio minaccia il Crai Sport Center del CagliariPer domare le fiamme è intervenuto anche un elicottero dalla base di Pula
Incendio a ridosso del Crai Sport Center, la base degli allenamenti del Cagliari calcio.
La corsa delle fiamme è stata arginata prima che potessero saltare la strada e raggiungere i terreni di proprietà del club.
Sul posto, la località è S’Abixedda, è intervenuto anche un elicottero decollato dalla base di Pula, a supporto delle squadre di terra dei vigili del fuoco e dei volontari.
(Unioneonline)
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