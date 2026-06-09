Per il periodo estivo anche a Quartu arrivano le linee notturne dei bus. Il Ctm come di consueto, ha introdotto nuovi orari per i mezzi di collegamento 30, 30R e PF per dare modo anche a chi deve tornare dal lavoro di poter avere un pullman a disposizione. Sono state aumentate anche le frequenze di alcune linee.

La linea 30 avrà le ultime corse da piazza Matteotti a Cagliari fino a Quartu alle 23,30 e a mezzanotte e mezza, mentre da via Brigata Sassari verso piazza Matteotti alle 23,59 e 00.57 dal lunedì al venerdì. Ancora la linea 30R partirà a mezzanotte e mezzo da piazza Matteotti e all’una e dieci da piazza IV Novembre nei festivi. Mentre il Pf che collega con il litorale partirà allo 00,40 da piazza Matteotti e alle 23,50 da Flumini.

Altre modifiche riguardano le linee interne del 40 e del 41 che avranno frequenza estiva. Per la linea 41 è attivo il servizio a chiamata solo per il tratto Aspal, dal lunedì al venerdì. Per andare all’Aspal, se ci si trova a bordo del bus occorre chiedere il servizio al conducente. Per tornare dall’Aspal verso Brigata Sassari bisogna chiamare il numero verde 800.229988. La linea 1Q di collegamento con Terra Mala viaggia tutti i giorni con una frequenza di 35 minuti nei giorni feriali e sabato, nei festivi invece 35 minuti nell'ora di punta, 40 minuti nelle restanti fasce orarie.

Intanto terminati i lavori di Terna in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, sono ripristinate le fermate lungo le due strade.

Da tempo gli utenti dei mezzi pubblici chiedono che gli orari notturni dei bus siano attivi non solo nel periodo estivo ma anche durante tutto l’anno perché soprattutto chi lavora è costretto a sopportare enormi disagi senza sapere come poter tornare a casa. Nel resto dell’anno infatti l’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44. Con tutti gli altri mezzi va ancora peggio: il 30 da Cagliari a Quartu viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. Da Cagliari a Flumini ultimo giro con il PF alle 22,50 mentre il PQ da Cagliari a Quartu fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. (g. da.)

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