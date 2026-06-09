Aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite quando è andato a sbattere con la sua auto contro un’altra vettura parcheggiata, causandole notevoli danni.

Protagonista, suo malgrado, un uomo di 70 anni, che questo pomeriggio intorno alle 17 ha concluso il suo tragitto in via Deroma, a Monserrato, finendo addosso a un’auto.

Diversi i testimoni presenti, che hanno allertato immediatamente il 118 e le forze dell’ordine. L'uomo ha riportato ferite non gravi ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico, in codice giallo. Per fortuna, nessun altro è stato coinvolto nell’incidente.

In via Deroma sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e certificato le condizioni dell’uomo.

L'etilometro ha registrato un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro di sangue (il limite consentito è 0,5 g/l), facendo scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

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