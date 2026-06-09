L’intervento programmato da Abbanoa per giovedì 11 giugno, dalle 9.30 alle 17.30, interesserà l’impianto di sollevamento idrico Sibiola, in località Pauli Mannu.

I tecnici del gestore idrico si occuperanno della realizzazione di un nuovo pezzo speciale del gruppo di pompaggio per il ramo dell’acquedotto di Serdiana.

Per l’esecuzione dell’intervento, fanno sapere da Abbanoa, sarà necessario il fermo dell’impianto, con conseguente mancata alimentazione del serbatoio cittadino per tutta la durata dei lavori. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nel serbatoio fino al loro esaurimento, dopo il quale potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte dell’abitato. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

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