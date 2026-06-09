Traffico e pesantissimi disagi anche oggi sulla provinciale per Gannì, sulla rotonda all’altezza della vecchia Orientale. Lunghe code, semafori volanti, lavori in corso e automobilisti costretti a continue soste anche sotto il sole appena spuntato. Una situazione che si protrae da tempo con i tagli e lo sventramento della carreggiata per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link. Con lavori in corso ancora anche nella circonvallazione Maracalagonis-Sinnai-Settimo.

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