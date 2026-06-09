Prosegue la realizzazione della nuova segnaletica nelle strade del centro di Quartu asfaltate a nuovo di recente. Concluso l’intervento in via Sant’Antonio, gli operai questa mattina erano impegnati a tracciare stop, linee di mezzeria e attraversamenti pedonali in via Principessa Jolanda e dopo dovrebbe toccare alle strade ancora senza segnaletica come le vie Merello e Bizet.

Oggi, secondo quando indicato dai cartelli di divieto di sosta, sistemati già da alcuni giorni, si dovrebbe procedere al rifacimento della segnaletica in piazza Marcora , davanti al poliambulatorio Asl dove saranno tracciate le strisce blu e quelle gialle che delimitano la sosta riservata ai disabili e alle persone che devono fare la dialisi nel centro al poliambulatorio.

Nelle scorse settimane il riordino della segnaletica ha riguardato inoltre via Garibaldi, dove sono stati realizzati percorsi pedonali e regolamentate, non senza proteste, le soste, e via Olanda, anche qui in modo da evitare la sosta selvaggia.

Per ridurre il rischio di incidenti si è poi deciso di realizzare due nuovi doppi stop agli incroci tra via Cagliari e via Cimabue e tra piazza IV Novembre e via Perra. È quindi istituito l’obbligo di ‘fermarsi e dare precedenza’ alle auto in arrivo da via Cagliari all’incrocio con via Cimabue, con conferma dello stesso obbligo in via Cimabue. Stesso discorso per le auto in arrivo da piazza IV Novembre all’incrocio con via Perra, con conferma dello stop anche in via Perra, sia all’incrocio con via Vittorio Veneto che con piazza IV Novembre. L’introduzione del doppio stop ha già dimostrato in altri punti strategici quanto sia determinante nel limitare i sinistri.

© Riproduzione riservata