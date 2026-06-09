L’allarme
09 giugno 2026 alle 13:48aggiornato il 09 giugno 2026 alle 13:49
Vasto incendio ad Assemini: le fiamme minacciano le abitazioniIl rogo in località Bia Manna, soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento
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Un incendio di vaste dimensioni è in corso ad Assemini, in località Bia Manna, dove le fiamme stanno interessando un’ampia area e minacciano alcune abitazioni.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra proveniente dalla stazione centrale di Cagliari e un’autobotte.
I soccorritori sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo per evitare che il fronte del fuoco raggiunga le case presenti nella zona.
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