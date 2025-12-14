Sarroch, scontro frontale sulla statale 195: centauro in codice rossoIllesi gli occupanti del fuoristrada con cui si è scontrata la moto
Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale 195, a Sarroch all’altezza della raffineria. Intorno alle 7.40 si è verificato uno scontro frontale tra un’auto, un fuoristrada Mitsubishi Pajero, e una moto.
Ad avere la peggio è stato il centauro, per il quale si è reso necessario l’intervento di un’unità mobile di rianimazione medicalizzata del 118. Nel fuoristrada si registrano tre occupanti e un cane da caccia, tutti illesi.
I sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.
La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale dei vigili del fuoco di Cagliari
Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e per accertare la dinamica dello scontro.