Domus de Maria, escono per cercare funghi e scompaiono: ricerche in corsoL’uomo e la donna dispersi da ieri notte nelle campagne del paese sono sani e salvi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono impegnati da ieri notte i vigili del fuoco nelle ricerche di due persone disperse nelle montagne del territorio di Domus de Maria. I due erano usciti per cercare funghi ma non hanno fatto rientro a casa nella serata di ieri, facendo scattare l’allarme.
Dopo la segnalazione della scomparsa, sono immediatamente partite le operazioni di soccorso, proseguite senza sosta per tutta la notte.
Ora le ricerche si sono ulteriormente intensificate, con l’impiego di squadre specializzate impegnate a battere l’area montana. I soccorritori stanno setacciando la zona nel tentativo di rintracciare i due dispersi.