Hanno passato un’intera notte al freddo e al gelo, ma l’uomo e la donna scomparsi ieri mentre cercavano funghi nelle campagne di Domus de Maria sono stati ritrovati sani e salvi in località Is Cannoneris.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, dopo che i familiari dei due, non vedendoli rientrare a casa, hanno fatto scattare l’allarme.

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto diverse squadre specializzate tra cui i SAF (speleo alpino fluviale), i Cinofili e i SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) per sorvolare la zona con i droni dotati di termocamera. Sul posto presente la squadra di pronto intervento del Distaccamento di Carbonia che hanno perlustrato l’area e l’UCL (Unità di comando locale) con personale specializzato TAS (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle forze in campo.

Dopo la segnalazione le operazioni sono partite immediatamente e sono proseguite fino alla mattina di oggi. Un’ora fa il lieto fine.

