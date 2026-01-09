Sarroch, confermato il progetto per l'aggregazione degli adulti con disabilitàIl servizio gestito dalla cooperativa sociale Koinòs
Il Centro di aggregazione per adulti con disabilità verrà confermato anche per il biennio 2026/2027. Il servizio, gestito dalla cooperativa sociale Koinòs, sarà condotto da un’équipe composta da un pedagogista coordinatore, uno psicologo, due educatori e un Oss, che affiancati dai volontari del Servizio Civile garantiranno le attività tre volte alla settimana, dalle 09 alle 13.
«Il progetto Cad, avviato in via sperimentale nel 2025, proseguirà anche per i prossimi due anni - garantisce Biancarosa Meloni, assessore alle Politiche sociali -, l’obiettivo principale che ha dato l’avvio al progetto è quello di offrire uno spazio di aggregazione e socializzazione, accogliente e stimolante dove gli utenti potessero sviluppare abilità sociali, relazionali e personali e migliorare quindi la qualità della loro vita. Siamo molto soddisfatti nel vedere, giorno dopo giorno, i progressi delle persone che partecipano al progetto, non solo nelle attività svolte all’interno del Centro, ma anche nei momenti di convivialità durante le gite organizzate e nel corso dei gemellaggi con altri centri diurni presenti sul territorio regionale».