Sarroch, Bachisio Bandinu ospite delle Giornate della cultura ambientaleL'incontro è pensato per approfondire il legame che unisce le comunità ai loro territori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tornano le Giornate della cultura ambientale, il cartellone di appuntamenti promosso dal Comune giunto alla quarta edizione.
Oggi alle 17,30, nella sala Roberto Coroneo della Biblioteca comunale, Bachisio Bandinu, intellettuale e studioso tra le voci più autorevoli della cultura sarda contemporanea, sarà ospite della rassegna con la conferenza intitolata “Il rapporto tra uomo e ambiente”.
L'incontro è pensato per approfondire il legame che unisce le comunità ai loro territori. A seguire, è previsto un dialogo con l’antropologo, con la possibilità di porre domande e condividere riflessioni.
Il prossimo appuntamento con le Giornate della cultura ambientale si terrà il 12 dicembre alle 9,30, con la Festa dell’albero organizzata in collaborazione con Legambiente e l’Istituto comprensivo di Sarroch.