Tornano le Giornate della cultura ambientale, il cartellone di appuntamenti promosso dal Comune giunto alla quarta edizione.

Oggi alle 17,30, nella sala Roberto Coroneo della Biblioteca comunale, Bachisio Bandinu, intellettuale e studioso tra le voci più autorevoli della cultura sarda contemporanea, sarà ospite della rassegna con la conferenza intitolata “Il rapporto tra uomo e ambiente”.

L'incontro è pensato per approfondire il legame che unisce le comunità ai loro territori. A seguire, è previsto un dialogo con l’antropologo, con la possibilità di porre domande e condividere riflessioni.

Il prossimo appuntamento con le Giornate della cultura ambientale si terrà il 12 dicembre alle 9,30, con la Festa dell’albero organizzata in collaborazione con Legambiente e l’Istituto comprensivo di Sarroch.

