Sarcidano, oltre mille firme contro la speculazione energeticaAlla manifestazione Artis e Ortus il nuovo no alle decisioni calate dall'alto
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Non si ferma l'impegno del Comitato Sarcidano Difesa Territoriale che ieri nel corso della manifestazione Artis e Ortus ad Isili, ha raccolto quasi 1000 firme a sostegno della diffida che verrà inviata alla Regione Sardegna.
«Chiediamo - ha detto il portavoce Luigi Pisci – che l'autorizzazione unica per il repowering di Guzzini in agro di Nurri non venga rilasciata. Anche questo progetto, infatti, presenta carenze procedimentali imperdonabili, manca infatti il parere del Ministero della Cultura».
Un'importante risposta da parte della gente che dimostra la contrarietà quasi assoluta della popolazione a questo modello di diffusione delle tecnologie rinnovabili.
«Di questo – ha aggiunto Pisci – ne devono prendere coscienza i grandi operatori energetici e tutte le Istituzioni».
Ancora una volta e in maniera compatta, amministratori e persone rimarcano la propria contrarietà alle decisioni calate dall'alto.