È partito oggi il nuovo servizio di Ecoisola informatizzata, installata in Viale Cimitero, nell’area mercato, con l’obiettivo di offrire alle utenze domestiche un ulteriore supporto per il corretto conferimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

Si tratta di una struttura metallica leggera e completamente removibile, dotata di cinque sportelli ad accesso controllato, attraverso i quali sarà possibile conferire le diverse frazioni di rifiuto: Plastica, Carta e Cartone, Organico, Vetro e Metalli e Secco Residuo.

L’accesso all’Ecoisola sarà riservato alle utenze domestiche regolarmente iscritte alla Tari. Per poter conferire sarà necessario identificarsi utilizzando esclusivamente la Tessera Sanitaria dell’intestatario Tari.

La struttura sarà utilizzabile tutti i giorni della settimana, senza alcun vincolo di orario. È però previsto un limite preciso per ciascuna utenza: massimo due conferimenti complessivi nell’arco dello stesso mese solare.

Un aspetto importante riguarda proprio il significato di “conferimento”. Per ciascun conferimento si intende l’introduzione nella struttura di un singolo sacco o di una singola frazione merceologica. Il limite, pertanto, è complessivo e non viene conteggiato separatamente per ogni tipologia di rifiuto.

Una volta raggiunti i due conferimenti mensili, l’utenza non potrà utilizzare nuovamente l’Ecoisola fino al mese successivo.

La nuova struttura non sostituisce il servizio di raccolta porta a porta, che rimane operativo: l’Ecoisola nasce infatti come servizio aggiuntivo a supporto della raccolta differenziata.

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