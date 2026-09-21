Tre piccoli Comuni fanno squadra per ampliare i servizi destinati a bambini, adolescenti e famiglie. Mandas, Gesico e Goni puntano a partecipare insieme al programma nazionale «Crescere nei piccoli comuni 2026», promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'iniziativa mette a disposizione 50 milioni di euro su scala nazionale per sostenere i centri con una popolazione fino a cinquemila abitanti, favorendo il potenziamento dei servizi educativi e sociali e le occasioni di incontro tra generazioni. Per cogliere questa opportunità, le tre amministrazioni hanno predisposto una convenzione che consentirà di presentare una candidatura congiunta e, in caso di finanziamento, di gestire in maniera coordinata le attività previste.

Il ruolo di capofila spetterà al Comune di Mandas, guidato dal sindaco Umberto Oppus, che si occuperà della presentazione della proposta progettuale, dei rapporti con il Dipartimento e della gestione amministrativa e finanziaria. Gesico, amministrato dal sindaco Terenzio Schirru, e Goni, guidato da Riccardo Delussu, collaboreranno alla predisposizione della documentazione e alla successiva realizzazione delle iniziative. La convenzione prevede anche un comitato di coordinamento composto dai sindaci dei tre Comuni, o dai loro delegati, che seguirà l'andamento del progetto. Le eventuali risorse ottenute saranno gestite dal Comune capofila e ripartite tra gli enti secondo un piano finanziario da allegare alla candidatura.

L'obiettivo del programma nazionale è rafforzare le opportunità offerte alle famiglie nei piccoli centri, promuovendo attività rivolte ai più giovani, servizi di prossimità e iniziative capaci di favorire le relazioni tra diverse generazioni. Un'opportunità che i tre Comuni intendono affrontare insieme, superando i confini amministrativi per costruire una proposta condivisa.

La scadenza per presentare le manifestazioni di interesse è fissata al 29 settembre 2026. Restano ancora da definire, almeno nella documentazione disponibile, l'importo che verrà richiesto e le attività specifiche da realizzare nei tre paesi. La convenzione rappresenta dunque il primo passo verso la candidatura: l'eventuale assegnazione delle risorse consentirà di tradurre la collaborazione tra Mandas, Gesico e Goni in nuovi interventi a favore delle famiglie del territorio.

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