Una vasta coltivazione di cannabis è stata scoperta nelle campagne di Assemini dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari.

Due uomini, di 54 e 58 anni, entrambi residenti ad Assemini, sono stati arrestati con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo che gli investigatori hanno individuato una proprietà rurale teatro di un viavai giudicato sospetto.

Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un’ispezione, scoprendo una serra per la coltivazione della cannabis, con migliaia di piante. Dopo le analisi, gli investigatori hanno quindi proceduto all’estirpazione e al conteggio dell’intera coltivazione. Le piante sequestrate sono risultate complessivamente 8.800, tutte sistematicamente disposte all’interno della serra, dotata anche di un impianto di irrigazione. Pari a quasi 50 kg il totale del quantitativo sequestrato. Al termine dell’operazione, i due uomini trovati all’interno della piantagione sono stati arrestati nella flagranza e, su disposizione della Procura di Cagliari, trasferiti nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

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