Friulana di nascita e capoterrese d’adozione, Fiorenza Bregant ha conquistato la qualificazione ai Campionati mondiali Ironman 2027, in programma il prossimo anno a Chattanooga, negli Stati Uniti. Un traguardo prestigioso costruito attraverso passione, sacrificio e una grande determinazione. La sua bacheca racconta una crescita costante: nel 2025 è stata Campionessa regionale Triathlon Sprint e ha conquistato il terzo posto ai Campionati nazionali interforze Triathlon Sprint.

Nel 2026 sono arrivati il titolo di Campionessa italiana Interforze Triathlon Super Sprint e la vittoria nel Triathlon Olimpico di Chia. A Baku, infine, il terzo posto nell’Ironman 70.3 le ha regalato la qualificazione alla rassegna iridata. Un risultato che riempie d’orgoglio anche Capoterra, città che Fiorenza ha scelto per vivere e lavorare.

«Siamo orgogliosi di Fiorenza e del risultato straordinario che ha raggiunto – dice il sindaco, Beniamino Garau –, la sua storia dimostra come passione, impegno e sacrificio possano portare a traguardi importanti. Fiorenza ha scelto Capoterra come casa e siamo felici che possa portare il nome della nostra comunità fino a un palcoscenico internazionale così prestigioso».

Il 28 agosto 2027, a Chattanooga, Fiorenza gareggerà con i migliori specialisti del mondo. Con lei ci sarà idealmente anche Capoterra, rappresentata da un’atleta che ha fatto della propria passione una straordinaria storia di sport e di determinazione.

© Riproduzione riservata