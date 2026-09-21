Ancora un ritiro straordinario della plastica a San Vito martedì 22 settembre (dopo quello di mercoledì 16 settembre) in attesa di una soluzione definitiva a livello regionale e nazionale. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale spiegando però che i problemi non sono ancora stati risolti. «Visto il perdurare della crisi nei centri di stoccaggio regionali e nazionali», ha detto il sindaco Marco Antonio Siddi, «relativamente ai prossimi conferimenti della plastica invitiamo i cittadini non esporre le buste sino al prossimo avviso di conferma del ritiro». Non è ancora certo, insomma, che il ritiro ci sia anche la prossima settimana.

A San Vito la raccolta della plastica è ferma da oltre un mese (per la terza volta dallo scorso dicembre), con grossi disagi per i cittadini, soprattutto per chi non possiede dei cortili o degli ampi spazi. Il problema aveva interessato anche il Comune di Muravera, costretto a noleggiare alcuni compattatori per fronteggiare l’emergenza. Il Comune di Villaputzu invece, in questa situazione di emergenza, ha destinato un terreno all’eventuale accumulo della plastica pur di limitare i disagi ai cittadini. Tutti i Comuni del Sarrabus in ogni caso chiedono soluzioni immediate a livello regionale. E ormai c’è anche chi invita ad acquistare sempre meno plastica.

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