Caos traffico nel quartiere di Santo Stefano a Quartu. A far penare gli automobilisti è ancora il cantiere di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica.

La chiusura del tratto tra via Palestrina e via Boito fa sì che per raggiungere da via Turati l’altro tratto di via Della Musica in direzione Poetto, gli automobilisti debbano compiere un lungo giro tra le stradine intermedie. Riaperto infatti il primo tratto tra via Turati e via Nenni, da qui non si può più procedere dritti per via dell’ingombro del cantiere infinito.

«I lavori per la realizzazione del collettore sono finiti nei tempi previsti», spiegano da Abbanoa, «ma non si può chiudere il cantiere prima di concludere tutte le verifiche sulla funzionalità di tutto lo schema».

Verifiche che erano cominciate già nelle scorse settimane e di cui allo stato attuale non c’è la data della conclusione. A risentirne è anche viale Colombo dove converge tutto il traffico che dovrebbe passare per via Della Musica diretto al Poetto perché per evitare di infilarsi tra le stradine intermedie, chi arriva da viale Marconi preferisce andar dritto per viale Colombo.

Tra l'altro a complicare le cose in questo periodo c'è la riapertura delle scuole che ha aumentato il numero di auto in circolazione. E a questo si devono aggiungere le tante persone che ancora si spostano per raggiungere le spiagge.

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