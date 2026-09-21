Dopo la tappa a Cagliari, la rassegna "Suoni e Ritmi per la Pace" organizzata da Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro, fa tappa a Quartu con quattro appuntamenti gratuiti aperti a tutti. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, l'iniziativa crea un dialogo dinamico tra teatri, auditorium, biblioteche e gli angoli più vissuti della città, trasformando l'arte in un ponte di inclusione e riscoperta della vita di comunità. Inserita all'interno del progetto "Ripensare La e Le città", propone un programma in grado di coinvolgere bambini, giovani, famiglie e anziani in una dimensione di autentica condivisione.

Si comincia mercoledì alle 17 nella biblioteca di Flumini con il laboratorio "Eco-Ritmi: musica dalla plastica riciclata", con il maestro Rinaldo Pinna. Un percorso pratico e creativo in cui il musicista insegna a trasformare taniche, bottiglie e scarti plastici di uso comune in una sorta di percussioni, combinando il divertimento della ricerca sonora con un messaggio di sensibilità ambientale legato al riciclo e al riuso dei materiali. Si prosegue sabato 3 ottobre in piazza dei Diritti in viale Colombo con il "Tour della solidarietà", una festa itinerante aperta al quartiere. Tra musica dal vivo, giochi e animazione, le vie della città si animeranno al passaggio di un inconfondibile Ape Calessino vestito a festa. Un' attrazione itinerante pensata per catturare la curiosità dei passanti, regalare spensieratezza e trasformare le strade in uno spazio aperto di allegria e partecipazione.

La rassegna prosegue sabato 10 ottobre alle 18 nell'Auditorium della Basilica di Sant’Elena con lo spettacolo "Ninna Nanna per la Pace", di Officinacustica, con Anna Lisa Mameli, Corrado Aragoni e Tonino Macis. Un percorso sonoro che fonde armonie legate all’universo dell’infanzia con le melodie tradizionali più significative della Sardegna e del Sudamerica. "Suoni e Ritmi per la Pace" è realizzato da Palazzo d’Inverno con il sostegno del Comune di Quartu,del Ministero della Cultura, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Chiude la manifestazione il secondo incontro con il laboratorio "Eco-Ritmi", guidato nuovamente giovedì 15 ottobre alle 17.30 nella Biblioteca Centrale in via Dante.

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