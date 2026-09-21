Quasi 17mila verbali gestiti ogni anno per le violazioni registrate dall’autovelox sulla 131 a Monastir, di cui 3mila riguardano persone residenti all’estero. Una “valanga” di multe, alla luce della quale il Comune si prepara a organizzare una nuova gara per affidare la gestione delle sanzioni amministrative. 

«Monastir si trova lungo una delle principali direttrici stradali del Cagliaritano e registra quotidianamente un volume di traffico enormemente superiore alla popolazione residente», sottolinea la sindaca Paola Ugas. 

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