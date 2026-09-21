Autovelox sulla 131: valanga di sanzioniQuasi 17mila verbali, di cui 3mila riguardano residenti all’estero. Il Comune: «Volume di traffico enorme, pronti ad affidare la gestione degli atti»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quasi 17mila verbali gestiti ogni anno per le violazioni registrate dall’autovelox sulla 131 a Monastir, di cui 3mila riguardano persone residenti all’estero. Una “valanga” di multe, alla luce della quale il Comune si prepara a organizzare una nuova gara per affidare la gestione delle sanzioni amministrative.
«Monastir si trova lungo una delle principali direttrici stradali del Cagliaritano e registra quotidianamente un volume di traffico enormemente superiore alla popolazione residente», sottolinea la sindaca Paola Ugas.
L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital