Vasto incendio nella notte su un'area vicina alla vecchia Orientale sarda nel territorio di Maracalagonis. Il fuoco si è sviluppato fra le sterpaglie aggredendo rapidamente una zona abbastanza vasta.

A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Cagliari e squadre di volontari.

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