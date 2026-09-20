Il rogo
20 settembre 2026 alle 22:37aggiornato il 20 settembre 2026 alle 22:41
Maracalagonis, fiamme sulla vecchia Orientale sarda: gli automobilisti lanciano l’allarmeA fuoco sterpaglie vicino alla strada
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Vasto incendio nella notte su un'area vicina alla vecchia Orientale sarda nel territorio di Maracalagonis. Il fuoco si è sviluppato fra le sterpaglie aggredendo rapidamente una zona abbastanza vasta.
A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Cagliari e squadre di volontari.
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