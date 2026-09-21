Finita la pausa estiva sono ripresi i lavori per la manutenzione delle case popolari nel quartiere di Santa Lucia, zona Sant’Antonio a Quartu. I muratori hanno sistemato l’impalcatura nella prima palazzina e stanno effettuando l’intervento anche nelle case che si affacciano sull’ingresso verso Monsignor Angioni.

Si comincia con il rifacimento e la tinteggiatura delle facciate che in alcune palazzine sono in condizioni critiche. Già da tempo i residenti avevano denunciato distacchi di calcinacci e c’era il rischio che parti di balconi cadessero anche sopra i passanti.

Si procederà per fasi, una volta completata una palazzina di passerà all’altra. Per effettuare l’intervento i residenti avevano dovuto smontare condizionatori e ampliamenti realizzati negli anni nelle verande. I lavori rientrano nel piano di straordinario di riqualificazione delle case popolari “RinnovArea”, portato avanti da Area. Nel quartiere di Santa Lucia interesserà in totale 92 appartamenti. Gli interventi riguardano l’impermeabilizzazione delle coperture, il risanamento dei balconi, intonaci e tinteggiature, la sistemazione degli scarichi e il rifacimento di bagni e servizi e interessano anche 30 appartamenti in via Sant’Antonio per un finanziamento totale di 2 milioni di euro.

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