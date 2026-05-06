Senorbì si prepara a celebrare Sant’Isidoro con una giornata di fede e tradizione. Sabato 9 maggio il paese ospiterà i festeggiamenti organizzati dal Comitato Sant’Isidoro 2026, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Barbara e con il patrocinio del Comune e della Protezione Civile. Il programma prenderà il via alle 18 con la santa messa nella chiesa parrocchiale, officiata dal parroco don Giancarlo Dessì. A seguire, alle 18.40, la processione con il simulacro del santo attraverserà le vie del centro, accompagnata dai suonatori locali, dai gruppi folk di Senorbì e Siurgus Donigala (Sa Roda), dai cavalieri e dagli agricoltori con i trattori, in un momento che unisce devozione e identità rurale.

Al termine della processione, nella chiesa di Santa Mariedda, la benedizione dei fedeli e il rinfresco. La serata proseguirà alle 20.30 con l’esibizione dei suonatori Tonio Loi, Marco Sollai e Luigi Cordeddu. Il presidente del Comitato, Gabriele Mura, ha voluto ringraziare il parroco, la popolazione e tutte le realtà coinvolte, tra cui amministrazione comunale, Misericordia, Protezione Civile, associazione Carabinieri, Confraternita e campanari.

© Riproduzione riservata