Una presunta violenza sessuale contro la figlia 14enne. Con quest’accusa, ieri in tribunale a Sassari, è stato rinviato a giudizio un 38enne che, secondo l’imputazione, avrebbe palpeggiato in casa la minorenne nelle parti intime in un’occasione.

Episodio riferito dalla figlia e che potrebbe essere accaduto a Porto Torres in un arco temporale tra il 2021 e il 2023. L’accusa era stata pronunciata dalla giovane ai carabinieri nel 2024 mentre l’anno successivo gli inquirenti avevano disposto l’incidente probatorio per la teenager che, nel corso dell’esame, aveva riportato agli psicologi quanto sarebbe avvenuto.

In sede di discussione l’avvocata della difesa, Sabrina Falchi, aveva contestato l’eccessiva indeterminatezza della collocazione temporale del fatto, oltre a rimarcare il contesto di disagio familiare dove sarebbero avvenute altre situazioni di criticità.

Il giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Grotteria, ha stabilito l’approfondimento della vicenda nel processo così come sollecitato dalla pm Maria Paola Asara, titolare del fascicolo.

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