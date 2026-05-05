il rogo
05 maggio 2026 alle 18:59
Cagliari, automobile in fiamme in viale MarconiIntervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio
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Allarme in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu, per un’automobile in fiamme.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco – la caserma è distante pochi metri – che hanno provveduto alle operazioni di estinzione dell’incendio.
Inevitabile qualche disagio per il traffico.
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