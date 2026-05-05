La sicurezza idraulica del territorio di Castiadas sarà assicurata con la realizzazione di nuovi progetti che la Regione ha finanziato con un milione e 240mila euro. Gli stessi progetti sono stati approvati dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Eugenio Murgioni. Si interverrà sul Rio Perdosu, sul Rio Cannisoni e sul Rio Laccus con opere di di consolidamento delle opere di protezione, la pulizia dell'alveo con la rimozione di materiale che si sono depositati nel tempo sugli stessi corsi d'acqua. Prevista con circa un milione di euro la riqualificazione delle aree parcheggio lungo il litorale e a Speciosa.

© Riproduzione riservata