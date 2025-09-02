Sant'Andrea Frius, indagini serrate sulla fallita rapina al portavaloriL'Anas intanto sistema il tratto di strada devastato dal fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Anas sta ultimando la sistemazione del tratto della statale 387 al trentatreesimo chilometro, dove l’asfalto è rimasto danneggiato dall'incendio fatto scoppiare su camion e auto dal commando che aveva programmato l'assalto al portavalori della Mondiapol di Cagliari. La carreggiata è rimasta gravemente danneggiata, con l'Anas che ha dovuto rifare il tratto della trafficatissima strada teatro della fallita rapina.
Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell'assalto e per risalire ai nomi dei banditi, non meno di dieci, che hanno mancato il colpo. I malviventi sono stati beffati dal conducente del portavalori che, appena notato il fumo e le fiamme sulla statale, ha effettuato una rapidissima manovra tornando indietro. I banditi, probabilmente aggiornati di quello che accadeva da un malvivente che seguiva l'operazione a distanza, non hanno tardato a capire che il colpo era fallito, dandosi a una precipitosa fuga.
Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cagliari, dai carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Comando provinciale di Cagliari. Diverse le persone finora interrogate. Accertamenti tecnici si stanno effettuando sui mezzi coinvolti nel mancato colpo.