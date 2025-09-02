L'Anas sta ultimando la sistemazione del tratto della statale 387 al trentatreesimo chilometro, dove l’asfalto è rimasto danneggiato dall'incendio fatto scoppiare su camion e auto dal commando che aveva programmato l'assalto al portavalori della Mondiapol di Cagliari. La carreggiata è rimasta gravemente danneggiata, con l'Anas che ha dovuto rifare il tratto della trafficatissima strada teatro della fallita rapina.

Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell'assalto e per risalire ai nomi dei banditi, non meno di dieci, che hanno mancato il colpo. I malviventi sono stati beffati dal conducente del portavalori che, appena notato il fumo e le fiamme sulla statale, ha effettuato una rapidissima manovra tornando indietro. I banditi, probabilmente aggiornati di quello che accadeva da un malvivente che seguiva l'operazione a distanza, non hanno tardato a capire che il colpo era fallito, dandosi a una precipitosa fuga.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cagliari, dai carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Comando provinciale di Cagliari. Diverse le persone finora interrogate. Accertamenti tecnici si stanno effettuando sui mezzi coinvolti nel mancato colpo.

© Riproduzione riservata