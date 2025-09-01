Caccia ai quattro banditi che questa mattina hanno fallito la rapina al portavalori di un istituto di vigilanza privata, al trentatreesimo chilometro della statale 387 fra Sant'Andrea Frius e Donori. i malviventi si sono dati alla fuga non appena si sono resi conto di aver fallito il colpo, per l'improvvisa manovra del conducente dello stesso portavalori che ha colto di sorpresa il banditi.

Battute sono state effettuate dai carabinieri sul territorio, anche con voli dall'alto di un elicottero dell'Arma. I carabinieri hanno già interrogato il conducente. In merito ovviamente il riserbo è totale.

Erano le 8: i malviventi sarebbero entrati in azione col volto mascherato e con armi lunghe, bloccando la strada con alcune auto (incendiate) e con un camion carico di sabbia, dati alle fiamme per costringere il conducente del portavalori a fermarsi: fallito il colpo i rapinatori si sono dati alla fuga in auto, facendo perdere le proprie tracce.

© Riproduzione riservata