Fallito assalto a un portavalori questa mattina tra il Gerrei e il Parteolla, sulla statale 387, nella zona di Sant'Andrea Frius. I banditi hanno creato un blocco stradale e atteso l'arrivo del blindato, ma sono stati visti sia dall'autista del mezzo che da alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che si stanno occupando del caso, quattro individui incappucciati, armati di fucili, hanno tentato di bloccare il mezzo blindato, piazzando di traverso sulla carreggiata alcune auto alle quali hanno dato fuoco. L'autista del portavalori è riuscito a compiere una manovra all’ultimo e a mettersi in salvo.

Sul posto, tra le auto in fiamme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici. «Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili – spiegano dall’Arma – con l’attivazione del piano prefettizio Anticrimine e numerosi posti di blocco nelle principali arterie del territorio».

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata