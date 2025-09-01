Un incendio è divampato questa mattina in località Bruncu Ingurtosu, nel comune di Donori. Il rogo, di natura colposa, sarebbe scoppiato a seguito della combustione dei veicoli coinvolti nel fallito assalto al portavalori lungo la Strada Statale 387. Le fiamme hanno interessato un'area di rimboschimento.

Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.

