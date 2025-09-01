Fiamme a Donori: l’incendio scoppiato dalle auto bruciate per il tentato assalto al portavaloriIl fuoco partito dalla strada avrebbe raggiunto un’area boschiva. In volo due elicotteri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incendio è divampato questa mattina in località Bruncu Ingurtosu, nel comune di Donori. Il rogo, di natura colposa, sarebbe scoppiato a seguito della combustione dei veicoli coinvolti nel fallito assalto al portavalori lungo la Strada Statale 387. Le fiamme hanno interessato un'area di rimboschimento.
Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri regionali provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto.
Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.
(Unioneonline/v.f.)