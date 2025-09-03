Scende in campo la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari per indagare sul fallito assalto armato ad un furgone portavalori lungo la Statale 387, nella zona di Sant’Andrea Frius. Tanti gli elementi ancora poco chiari sulla dinamica della tentata rapina ora al vaglio dei pubblici ministeri dell’antimafia, Emanuele Secci e Danilo Tronci.

E se alcune caratteristiche del colpo fallito sembrano richiamare tecniche già collaudate in altri assalti del passato, questa volta ci sarebbero stati anche una strana sfilza di “errori” da parte della banda che – pur creando un blocco stradale con delle auto incendiate – alla fine non sarebbe riuscita a far finire in trappola il mezzo blindato della Mondialpol.

Tutti i dettagli nell’articolo di Francesco Pinna e Raffaele Serreli su L’Unione Sarda, in edicola e nell’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata