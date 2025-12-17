Stop al ritiro della plastica a San Vito a causa dell’impossibilità degli impianti di stoccare ulteriori rifiuti.

Un grande disagio per l’intero paese: «Si tratta di uno stop temporaneo che non dipende dall’amministrazione comunale – ha precisato il sindaco Marco Antonio Siddi – è un problema che si sta manifestando in tutta la Sardegna». Siddi aggiunge che «come amministrazione, assieme all'ufficio competente e all'azienda vincitrice dell'appalto, stiamo cercando di individuare una soluzione nel minor tempo possibile».

Al momento non c’è una data per la ripresa del servizio di raccolta. «Le difficoltà strutturali – ha aggiunto il primo cittadino - sono state segnalate anche al Ministero e alla Regione per individuare soluzioni rapide e sostenibili».

L’invito ai cittadini è quello di avere pazienza e tenere i bustoni con la plastica in cortile in attesa che si sblocchi la situazione. Il rischio è che alcuni rifiuti plastici finiscano per strada.

© Riproduzione riservata