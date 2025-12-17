Hanno installato un prefabbricato e stavano ristrutturando un rudere in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza alcuna autorizzazione: né quella comunale, né quella regionale, né quella della Soprintendenza dei Beni paesaggistici.

Lo hanno scoperto a Capoterra, in località San Gerolamo, gli agenti della polizia locale durante accertamenti congiunti con il Corpo Forestale di Uta.

L’intera area con i due immobili è stata sequestrata, il sequestro convalidato dal gip di Cagliari.

Le violazioni contestate riguardano la realizzazione di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, reato che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, oltre alla demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

