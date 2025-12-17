Monserrato, bagno vietato durante l’esame da avvocato: non si trattieneIl candidato aveva chiesto di fare pipì nelle prime due ore della prova, interdette: l’ha fatta nei pantaloni ed è stato espulso dall’aula
Avrebbe chiesto di poter andare in bagno ben prima delle due ore che la commissione aveva posto come termine per consentire le uscite. Ma dopo il divieto di andare a fare pipì, un candidato che stava partecipando alla prova scritta dell’esame di avvocato, tenutasi giovedì scorso in una scuola superiore di Monserrato, se l’è fatta nei pantaloni. Una scena a cui hanno assistito molti degli altri partecipanti e che avrebbe portato, dopo la segnalazione, all’espulsione dall’aula del protagonista.
La vicenda è tutta ancora da chiarire, anche perché altri iscritti che avevano presentato certificazione medica in anticipo o che, prima dell’inizio della prova, avevano segnalato particolari esigenze di salute, sarebbero tutti stati autorizzati a uscire. Non è ancora chiaro, dunque, se quanto accaduto sia stato legato ad una esigenza fisiologica urgente, oppure ad un clamoroso gesto plateale di protesta.
