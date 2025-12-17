Avrebbe chiesto di poter andare in bagno ben prima delle due ore che la commissione aveva posto come termine per consentire le uscite. Ma dopo il divieto di andare a fare pipì, un candidato che stava partecipando alla prova scritta dell’esame di avvocato, tenutasi giovedì scorso in una scuola superiore di Monserrato, se l’è fatta nei pantaloni. Una scena a cui hanno assistito molti degli altri partecipanti e che avrebbe portato, dopo la segnalazione, all’espulsione dall’aula del protagonista.

La vicenda è tutta ancora da chiarire, anche perché altri iscritti che avevano presentato certificazione medica in anticipo o che, prima dell’inizio della prova, avevano segnalato particolari esigenze di salute, sarebbero tutti stati autorizzati a uscire. Non è ancora chiaro, dunque, se quanto accaduto sia stato legato ad una esigenza fisiologica urgente, oppure ad un clamoroso gesto plateale di protesta.

