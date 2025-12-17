Prende forma a Villaputzu il nuovo parchetto in piazza Galileo Galilei (Piazza Rossa) pensato per i bambini e le famiglie e l’area attrezzata per i cani. «Un bel progetto di riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle piazze – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu - che renderà più bello e accogliente il paese».

L'intervento è consistito nella realizzazione della nuova area cani, nella sistemazione delle aree verdi con il posizionamento del manto erboso, il posizionamento dei nuovi giochi e dei tavoli da pic-nic.

«I lavori - ha aggiunto Porcu - sono quasi terminati. Un grazie ai progettisti, alla ditta incaricata e agli operai dei cantieri Lavoras».

Nuovi giochi, a breve, anche nel parchetto in Piazza Leonardo Da Vinci: sono in fase di acquisto. Prevista anche la riqualificazione dei giochi esistenti.

