Circa 100 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, depositati illegalmente all’interno di un’officina meccanica di Burcei. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante alcuni controlli sul territorio.

L’area interessata e i rifiuti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo, con un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro.

Per il legale rappresentante dell’attività è invece scattata la denuncia a piede libero: l’uomo deve rispondere di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, in violazione delle regole che impongono una corretta gestione, tracciabilità e messa in sicurezza degli stessi, e di mancato rispetto della disciplina regionale in materia di scarichi, volta a prevenire l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso l’obbligo di adeguati sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento.

