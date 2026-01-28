La Giunta comunale di San Vito ha proclamato lo stato di calamità naturale dopo i danni provocati dal maltempo tra il territorio comunale tra il 19 il 21 gennaio.

«L’iniziativa - come ha detto il sindaco Marco Siddi - ha lo scopo di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l’accesso alle misure di sostegno. La priorità è stilare una relazione dettagliata sullo stato di edifici, scuole e strade per accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale. Il Comune punta a ottenere fondi non solo per coprire le spese degli interventi d'urgenza di questi giorni, ma anche per sostenere i privati e il tessuto produttivo locale che ha subito danni».

Possono presentare domanda privati, proprietari o terzi interessati, che in conseguenza all’evento calamitoso abbiano subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili presenti al suo interno e ai beni mobili registrati.

Possono presentare domanda le imprese: i titolari di attività economiche e produttive che in conseguenza all’evento calamitoso abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l’attività, ai beni mobili strumentali, alle scorte di merci, materie prime, ai semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti, non più utilizzabili.

Gli imprenditori agricoli devono segnalare al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali dell’Agenzia LAORE Sardegna l’evento dannoso e i danni da esso conseguenti unicamente tramite l’utilizzo dell’applicativo online reso disponibile dall’Agenzia LAORE sul proprio sito istituzionale.

