Regione, nessuna data sul rimpasto: priorità alla FinanziariaBartolazzi alla Sanità almeno sino a fine anno, Agus all’Agricoltura da gennaio. Entro dicembre invece l’indicazione dei dg delle Asl. L’obiettivo principale è l’approvazione della Manovra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella maggioranza che guida la Regione Sardegna il Pd è pronto a rilanciare l’attività di governo. I tempi per la sostituzione di Armando Bartolazzi, però, non sono ancora maturi. L’oncologo romano resterà alla guida dell’assessorato alla Sanità almeno fino a fine anno.
Comanda infatti l’iter della Finanziaria che la governatrice Alessandra Todde intende privilegiare rispetto a tutto il resto, anche alla nomina di Francesco Agus all’Agricoltura. Intanto si tratta ed entro dicembre è invece prevista l’indicazione dei dg delle Asl.
Gli articoli completi di Roberto Murgia e Mario Tasca su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital