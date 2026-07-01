Prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico di Mandas grazie ai finanziamenti intercettati dall'amministrazione comunale. Tra gli interventi più significativi c'è il recupero conservativo di Casa Gessa-Raccis, nel vicinato di Mitzixeddas, conosciuto un tempo come "Sa Mitzixedda", destinata a offrire nuovi posti letto e nuove opportunità di sviluppo per il paese. «Uno degli impegni presi nello scorso mandato era quello di recuperare fondi per le case del centro storico. Ci siamo riusciti portando a casa oltre 600 mila euro per diversi interventi», dice il sindaco Umberto Oppus.

Tra i progetti finanziati figura proprio il recupero dell'immobile Gessa-Raccis, esempio di valorizzazione del patrimonio edilizio storico attraverso un intervento di conservazione che punta a coniugare tutela e sviluppo. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di rilancio del cuore antico del paese. L'amministrazione guarda già ai prossimi passi con un progetto di più ampio respiro dedicato alla riqualificazione dell'intero quartiere di Mitzixeddas. «Tra i prossimi obiettivi c'è un grande progetto di riqualificazione di questa zona», conclude il primo cittadino. L'obiettivo è quello di restituire nuova vitalità al centro storico, preservandone l'identità e trasformandolo in una risorsa per l'accoglienza, il turismo e lo sviluppo economico del territorio.

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