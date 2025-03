Un pappagallo, ma anche il migliore amico di una famiglia dove ci sono anche un ragazzo e una ragazza con disabilità. È scappato di casa Mordicchio, un parrocchetto monaco, a Sestu. Come racconta la proprietaria, Serena Olga Cappai, «è un amico per i miei figli, Elisabetta, la sorella maggiore, Cristina, e Alessio, questi ultimi con una malattia rara e in particolare la salute di Alessio è molto precaria».

Mordicchio, racconta Serena, è un parrocchetto monaco dal piumaggio verde, con un anellino identificativo col numero 488. La famiglia abita in via San Gemiliano, all’inizio del tratto di strada appena fuori dal centro cittadino. «È scappato per caso, pochi giorni fa, mentre lo tenevo in mano. Parla con tutti in casa, ha un bel legame anche con i miei figli».

Mordicchio è stato visto l’ultima volta da poco: andava verso Sestu, ma non ha ascoltato grida e richiami. «Spero che qualcuno veda l’articolo e riesca a riportarlo a casa», conclude Serena. Un amico importante per una famiglia che ha già sofferto tanto.

