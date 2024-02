Il Comune di Mandas premiato da Legambiente per i risultati virtuosi ottenuti nell’ambito del servizio di raccolta differenziata.

Il centro dell’alta Trexenta risulta tra i Comuni che hanno raggiunto e superato l’obiettivo dell’80 per cento della raccolta dei rifiuti differenziata.

«Un grande risultato grazie ai nostri cittadini che ringrazio di cuore perché, con l’86,2 per cento di differenziata, siamo al terzo posto nella Provincia del Sud Sardegna e al sesto posto in tutto il territorio regionale», dice il sindaco Umberto Oppus che intanto fissa i prossimi obiettivi. «Nel 2024 – spiega Oppus – dobbiamo raggiungere il 90 per cento e nel contempo puntiamo a ridurre la media quantitativa del secco indifferenziato, portandola».

L’iniziativa di Legambiente elogia le comunità che producono mediamente non più di 75 chilogrammi per abitante (in un anno) di secco-residuo e che si distinguono per le pratiche virtuose nel fare la raccolta differenziata. «Dobbiamo far capire ancora a quelle poche persone che buttano i rifiuti in campagna quanto sia importante mantenere un comportamento corretto, sia per il rispetto dell’ambiente che per mantenere bassi i costi del servizio», conclude il primo cittadino.

