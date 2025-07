Inizia oggi, giovedì 31 luglio, la festa in onore di Sant’Antioco organizzata dal Comitato 1975 in collaborazione con Comune, Parrocchia e Pro loco. Questi gli appuntamenti di giornata: alle 19 la messa celebrata da don Cristiano Piseddu seguita dalla processione solenne attraverso le vie del paese, alle 22.30 il concerto dell’artista sarda Cecilia Concas.

Domani, venerdì 1 agosto, è il giorno clou della festa dell’estate senorbiese: alle 8.30, 10.30 e 19 le sante messe; alle 19 nel suggestivo scenario della corte del Museo archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1, verrà presentato il nuovo romanzo di Elvira Serra “Le voci di Via del Silenzio” (Solferino). A dialogare con l’autrice del libro, firma del Corriere della Sera, impegnata in fatti di cronaca e costume, sarà la direttrice del Madn Elisabetta Frau. La cornice artistica della serata è affidata a Flaviano Ortu, il cui percorso espositivo arricchisce le sale del Museo civico. L'iniziativa è promossa dalla cooperativa Sa Domu Nosta.

In serata la festa si sposta in Piazza Italia: alle 22 si rinnova la tradizione dello spettacolo pirotecnico; alle 22.30 l’atteso concerto di Rhove, il giovane rapper milanese esploso nel 2022 grazie all’incredibile successo della sua hit “Shakerando”.

