“Terra Uni-Verso Altri” e “Terra dappertutto locale”.

Si chiamano così le due installazioni ambientali realizzate questo mese dagli artisti cagliaritani Marilena Pitturru e Beppe Vargiu nell’orto giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu nell'ambito della prima residenza artistica della cittadina dell'hinterland cagliaritano. Il progetto, ideato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo, è stato curato da Ivana Salis, storica dell'arte e curatrice indipendente, in collaborazione con l’Associazione culturale Asteras, di cui Salis è presidente, e con Spazio e Movimento, studio d’arte fondato da Pitturru, e ha coinvolto anche volontarie e volontari dell’orto giardino e numerose persone comuni di tutte le età, che hanno partecipato con entusiasmo.

Per le installazioni è stato utilizzato del materiale di riuso, tra cui indumenti usati donati da cittadini comuni. L'inaugurazione delle due opere si terrà questa domenica, 3 agosto, alle ore 18 nell’orto Mariposa de Cardu, in località Su Idanu.

«Aprire Mariposa de Cardu al lavoro dell'arte contemporanea, significa per Il crogiuolo concretizzare un'idea fondante di arte come svelamento», sottolinea Rita Atzeri, presidente del Crogiuolo, «nello specifico di questa residenza artistica abbiamo sentito il bisogno di affermare che la natura è la prima "opera d'arte" da riconoscere come tale: opera da tutelare, difendere, custodire. Attraverso le installazioni di Marilena Pitturru e Beppe Vargiu, guardiamo a Su Idanu con sguardo nuovo, poetico. Leggiamo da una parte la storia del luogo, il suo maltrattamento pluridecennale, e dall'altra la sua rinascita e attraverso la terra».

