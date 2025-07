«Se non ci puliscono la strada chiudiamo». È il grido d'allarme di Fabrizio Fanni, uno dei titolari del chiosco "I due mari" in spiaggia a Punta Molentis, che non ha subito danni dal devastante incendio di domenica ma che ha necessità di una bonifica rapida per poter riprendere a lavorare. E questo pomeriggio la richiesta l’ha presentata direttamente ad Alessandra Todde, durante il sopralluogo della presidente della Regione: «Sono arrabbiatissimo, ci sono 16 famiglie che dipendono da me. Quando sarà fatta la bonifica?»

«Siccome l'incendio è doloso, se la zona è sotto sequestro della Procura si può fare poco», ha risposto Todde – che nel pomeriggio aveva partecipato al Consiglio comunale straordinario del Comune di Villasimius – a Fanni. «C'è da trovare una soluzione concreta, le assicuro che è nel nostro interesse».

Fanni ha ribadito la necessità di sistemare la zona, per permettere di riprendere le attività: «L'importante è che ora possa passare la gente e che ci venga data la possibilità di lavorare. Domenica degli amici ci hanno dato una mano a soccorrere le persone». Il titolare del chiosco ha poi proseguito sulla riva, accanto a Todde: «Come facciamo? C'è da trovare una soluzione».

(Unioneonline)

